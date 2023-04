Aufregung in Uedem Reiterin filmt Wolf in der Nähe von Häusern und Reitstall

Das Video machte in der Umgebung in kürzester Zeit vor allem in Reiterkreisen die Runde. 12 Sekunden ist die Sequenz lang, auf der aus dem Autofenster erst einmal nur ein freies Feld zu sehen ist. Wenig später kommt ein graues Tier ins Bild, das neugierig schaut und dann ganz langsam davontrottet. Kira Hausmann-Meissner hat das Video am Dienstagmorgen an der Bergstraße aufgenommen. Genau um 8.11 Uhr. Sie ist ziemlich sicher: „Das ist ein Wolf gewesen“, sagt die junge Frau, die nur wenige hundert Meter weiter auf dem Hof Wirtz reitet.