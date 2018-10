Uedem: Fliegenkirmes lockt mit Disco-Fieber

Uedem In Uedem wird ab dem 19. Oktober gefeiert. Bürgermeister Rainer Weber hofft auf ein volles Festzelt.

Eröffnet wird die Fliegenkirmes am Freitagabend mit der altbekannten Oldiethek im Festzelt, die schon zum 31. Mal stattfindet. Zu Klassikern der 70er und 80er Jahre spielt die Band „Disco Power“ ab 20 Uhr. Der Eintritt kostet sieben Euro, Veranstalter ist der Uedemer Turn- und Schwimmverein. Offiziell eröffnet wird die Kirmes am Samstagnachmittag von Weber, der auf dem Marktplatz um 15 Uhr gemeinsam mit dem ausrichtenden Heimat- und Verkehrsverein das erste Fass ansticht. Mit dem traditionellen Freibier und Kirmesschnaps zur Begrüßung beginnt anschließend auch der Betrieb in den Geschäften. Die erste Stunde wird dort bei reduzierten Preisen zur „Happy Hour“. „Es lohnt sich also, von Anfang an dabei zu sein“, findet Schausteller-Chef Dirk Janßen. Höhepunkt auf dem Kirmesplatz wird dabei der sogenannte „Scheibenwischer“ namens Disco Dance sein, der in Uedem zuletzt vor zwei Jahren stand (siehe Foto oben). Bis zu 22 Personen finden auf dem schwungvollen Karussell Platz.