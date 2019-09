Naturphänomen : Ein Baum voller Eulen in Uedem fasziniert die Nachbarschaft

Uedem In einem Baum in einem Wohngebiet haben sich Eulen angesiedelt. Acht bis zehn Tiere hocken da regelmäßig, und abends fliegen sie über die Gärten.

Es fing an mit einem unbekannten Rauschen. Michael Lehmkuhl zog für einen Moment erschreckt den Kopf ein, dann rief er nach seiner Frau. Ein Schwarm großer Vögel mit außergewöhnlicher Flügelspannweite war über den Garten des Paares hinweg geflogen. Einige Wochen ist diese Begebenheit her, und seitdem beobachten Lehmkuhls Ähnliches regelmäßig. „In dem Baum schräg vor unserem Haus haben sich Eulen angesiedelt. Acht bis zehn Tiere hocken da regelmäßig, und abends fliegen sie über unseren Garten“, erzählt Irene Lehmkuhl. Sie hat großen Spaß an dem Naturphänomen und stört sich auch nicht an den Klecksen, die die Vögel in großen Mengen auf dem Gehweg und der Straße hinterlassen.