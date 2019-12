Uedem : Eine "Sternstunde" voller Harmonie

Ruth Tepe begleitete die „Sternstunde“ in der Uedemer Kirche mit ihrer Gitarre. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Uedem Ehrenamtliche Uedemer Bürger veranstalteten am 1. Weihnachtsfeiertag an der Krippe in der St.-Laurentius-Kirche für alleinstehende Menschen eine barmherzige „Sternstunde“. Anschließend weihnachtliches Kaffeetrinken.

Das war schon eine warmherzige und bewegende „Sternstunde“, die am Nachmittag des 1. Weihnachtstages für einsame und alleinstehende Uedemer Bürger in der St. Laurentius-Kirche in Uedem zelebriert wurde. Die überwiegende Anzahl der etwa 20 Anwesenden waren ältere Damen und Herren, die entweder keine Verwandten mehr haben oder deren Kinder wie auch Angehörige in größerer Entfernung leben und deshalb nicht nach Uedem zu Besuch kommen können.

Diese Andacht wurde bereits zum siebten Mal von den Eheleuten Elli und Hans van Weegen, Irene und Michael Lehmkuhl sowie Maria van Eikels, Ruth Tepe und Ute Weber liebevoll und weihnachtlich gestaltet. In einem Seitentrakt der imposanten Kirche trafen sich die Besucher an der Krippe, um zwischen den geschmückten Weihnachtsbäumen Lesungen und Erzählungen zu hören oder Weihnachtslieder zu singen. „Alles soll zwanglos geschehen, und das ist jedes Mal eine Feier mit sozialen Hintergrund“, sagte Mitorganisator Hans van Weegen. Kranke und gehbehinderte Bürger konnten auch teilnehmen, da sie ein Fahrdienst abholte. In den Vorjahren waren jeweils bis zu 25 Personen beteiligt.

Info Das ist die St.-Laurentius-Kirche Historie Die Gründung der Uedemer Kirche mit dem Patrozinium des römischen Diakons und Märtyrers Laurentius wird für das 12. Jahrhundert angenommen. Das älteste urkundliche Zeugnis stammt aus 1266. 1886 wurde der Bau einer neuen neuromanischen Basilika vollendet, nach dem die alte Kirche vorher abgerissen wurde. Der 2. Weltkrieg zerstörte das neue Gotteshaus, und 1960 erfolgte der Neubau der Kirche, wobei die hohen Türme nur restauriert wurden. Orgel Die große Orgel, die 43 Register besitzt, wurde 1967 erbaut.

Gegen 14.30 Uhr begrüßte Ruth Tepe die Anwesenden und eröffnete die „7. Sternstunde“ mit folgenden Worten: „Lasst uns kurz zur Ruhe kommen und Gemeinschaft zu erfahren. Wir werden eine kleine Andacht halten, um nachher eine reichhaltige Kaffeetafel im Pfarrheim zu genießen“. Mit dem Lied „Zu Bethlehem geboren“ begann die Andacht, wobei Tepe den Gesang mit ihrer Gitarre begleitete. Anschließend trug Michael Lehmkuhl einen Ausschnitt eines Buches vom großen deutschen Theologen Karl Rahner vor. Es ging weiter und das zweite gesungene Lied hieß: „Menschen, die ihr wart verloren“, dem ein Psalm, vorgetragen von Tepe, folgte. Natürlich durfte „Stille Nacht, heilige Nacht“ nicht fehlen. „Weihnachten ist eine Brücke“ war die nächste Geschichte, aus der van Weegen vorlas. Tepe erzählte, dass Kindheitserinnerungen aufkommen, wenn man die alten Weihnachtslieder singt und schlug einen Bogen sowie Brücke über das Leben von Kindheit an bis hin zum Älterwerden. „Und der Stern wird uns den Weg zeigen“, sagte sie. Die Anwesenden lauschten andächtig zu und sangen intensiv mit, ehe mit den Liedern „Stern über Bethlehem“ und „Oh, du Fröhliche“, die stimmungsvolle Andacht ausklang. Tepe bedankte sich herzlich bei den Anwesenden für die Teilnahme.

In der heutigen hektischen und schnelllebigen Zeit ist es keine Selbstverständlichkeit, dass engagierte Ehrenamtliche ihre Freizeit am 1. Weihnachtstag opfern, um alleinstehenden Menschen einen frohen und besinnlichen Nachmittag zu bescheren. Dafür gebührt ihnen jeglicher Dank.

Im Anschluss an die „Sternstunde“ ging es gemütlich im Pfarrheim am Agathawall weiter, wo Kaffee, Tee, selbst gemachter Kuchen und belegte Brötchen zur Verzehrung bereit stand. Dort erhielt jeder Beteiligte ein kleines Weihnachtsgeschenk: Ein Päckchen Spekulatius verziert mit einem Strohstern. Dies kann man zum Teil nur aus Spenden bewerkstelligen, die jederzeit willkommen sind. Einige sagten ein Gedicht auf und andere lasen weitere Geschichten vor. Alle Anwesenden fühlten sich wohl, waren froh nicht einsam zu sein und verbrachten einen fröhlichen wie auch feierlichen Nachmittag inmitten Gleichgesinnter bis etwa 17.30 Uhr.