Uedem: Dienstfahrten jetzt elektrisch : E-Auto für Uedem als weiterer Baustein für den Klimaschutz

Uedem Als der Energiekonzern „innogy“ der Gemeinde Uedem im April diesen Jahres zwei E-Bikes mit Ladesäule für kurze Dienstfahrten vor Ort zur Verfügung stellte, ließ Bürgermeister Rainer Weber verlauten, man wolle für längere Strecken ein Elektroauto anschaffen.

Bürgermeister Weber, Wirtschaftsförderer Benedikt Koenen, innogy-Kommunalberater Dirk Krämer und Christian Uhlich aus dem Bereich der Elektromobilität stellten das neue Fahrzeug mitsamt bereits installierter E-Auto-Ladesäule vor. Ein weiteres kleineres Lademodul, eine sogenannte Wallbox, soll in einer der Garagen hinter dem Rathaus angebracht werden, so Weber.

Der Elektro-Fünftürer verfügt über ein Fahrassistenzsystem und hat bei voll aufgeladenem Akku eine Reichweite von rund 220 Kilometern. Dafür muss er dann circa sechs Stunden an die Ladesäule. Die vergleichsweise geringe Reichweite sei aber kein Problem, erklärt Christian Uhlich. Die Anzahl der Ladestationen steige rasant und an Autobahnraststätten gebe es immer öfter Schnelllademöglichkeiten, die den Wagen in nur 40 Minuten auf 100 Prozent bringen könnten.