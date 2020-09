Sicherheit im All : AKK stellt Weltraumoperationszentrum in Uedem in Dienst

Berlin Der Weltraum spiele für die Frage der eigenen Sicherheit eine immer größere Rolle, so die Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer. Deshalb hat die CDU-Politikerin nun ein neues Weltraumoperationszentrum der Luftwaffe in Dienst gestellt.

Mit einem neuen Weltraumoperationszentrum will die Bundeswehr einen militärischen Beitrag für Sicherheit im Weltraum leisten. Dazu hat Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer an diesem Montag in der Operationszentrale der Luftwaffe in Uedem (Nordrhein-Westfalen) das neue „Air and Space Operations Center“ (ASOC) in Dienst gestellt, wie die Bundeswehr mitteilte. Es soll helfen, Satelliten vor Störungen und Angriffen zu schützen und auch Flugkörper beobachten, die beim Wiedereintritt in die Atmosphäre zur Gefahr für besiedelte Gebiete werden können.