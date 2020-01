Großbrand in Uedem : Täter müssen sich laut Polizei ausgekannt haben

Uedem Die Kripo ist davon überzeugt, dass sich der oder die Täter sowohl auf dem Betriebsgelände als auch in den Produktionsstätten ausgekannt haben müssen. Mittlerweile ist auch bekannt, dass der Einbruchsalarm erst um 3.48 Uhr beim Wachunternehmen einging.

(juls) Das ist für die 400 Mitarbeiter des Automobilzulieferers Mühlhoff in Uedem ein Schlag ins Gesicht. Wie die Polizei am Freitagmorgen (3. Januar) bestätigt, „müssen sich der oder die Täter auf dem Betriebsgelände als auch in den Produktionsstätten ausgekannt haben“. Das gibt Ingo Schankweiler, Leiter der Pressestelle der Polizei Kreis Kleve, im Gespräch mit unserer Redaktion bekannt. „Ebenso sicher ist, dass an mehreren Stellen der Brand nahezu zeitgleich ausgebrochen ist“, so Schankweiler. Für den Hintergrund: Die Polizei hat im Zuge ihrer Ermittlungsarbeit an mindestens vier Stellen Brandentstehungsorte identifiziert.