Mit Messer bedroht Überfall auf Edeka in Uedem – Bewährungsstrafe für 19-Jährigen

Gerade einmal einen Tag war ein 19 Jahre alter Pole in Deutschland, als er am 8. Mai den Edeka-Markt in Uedem überfiel, von der Polizei gefasst wurde und hinter Gitter kam. Schwer alkoholisiert hatte der junge Mann damals seinen Rucksack mit Wodka und Whiskey befüllt, um in der Folge Personal und Kunden mit einem Küchenmesser zu bedrohen und das Geschäft zu verlassen. Doch die Tat war ein Flop: Die meisten Flaschen fielen noch im Supermarkt auf den Boden, und die Gutscheinkarten, die er auf seiner Flucht eingesteckt hatte, waren noch nicht aktiviert, also wertlos.