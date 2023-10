Suche nach Tätern Belohnung von 10.000 Euro – Maschine von Bauer Lindchen beschädigt

Von dem Vorfall sei der Landwirt so enttäuscht, dass er für sachdienliche Hinweise zur Ergreifung des Täters eine Belohnung von 10.000 Euro ausschüttet. Vermisst wird ein blaues Kennzeichen mit einem Popeye Schriftzug, welches in der Fahrerkabine lag. Dieses könnte dabei helfen, den Täter ausfindig zu machen. Sachdienliche Hinweise werden bitte an info@lindchen.de gesendet. Diese werden anonym behandelt. Zum Hintergrund: Der Bauernmarkt Lindchen baut jedes Jahr weit über eine Million Kilogramm Spinat im Kreis Kleve an.