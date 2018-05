Uedem: Uedem bekämpft den Eichenprozessionsspinner

Uedem Die Gemeinde Uedem wird auch in diesem Jahr wieder vorbeugende Maßnahmen zur Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners durchführen. In den vergangenen Jahren ist es zum Teil zu einer enormen Populationsausweitung des Eichenprozessionsspinners gekommen.

Die Aktion beschränkt sich auf öffentliche Bereiche, die regelmäßig genutzt werden. Dazu zählen etwa Kinderspielplätze, Schulen und Sportplätze. Behandelt werden aber auch Eichen in Wohngebieten und an stark frequentierten Plätzen. An weniger stark genutzten Straßen, Wegen und Flächen, an denen mit Eichenprozessionsspinnern zu rechnen ist, werden Schilder mit entsprechenden Warnhinweisen und Verhaltensregeln aufgestellt.