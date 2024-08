Anwohner in Sorge Neue Anlage für Bauschutt soll nach Uedem kommen

Uedem · Weil der Betrieb in Bedburg-Hau nicht mehr geduldet wird, will die Firma Loock in Uedem eine neue Bauschuttaufbereitungsanlage errichten. Die Politik hat das Verfahren eingeleitet, aber Anwohner sind in Sorge vor Lärm, Staub und Lkw-Verkehr. Informationsveranstaltung geplant.

15.08.2024 , 05:15 Uhr

Auf dem Uedemer Areal, das Loock ins Auge gefasst hat, stehen mehrere in die Jahre gekommene Hallen. Foto: Markus van Offern (mvo)