Fünf Jahre Haft für Uedemer Mann missbrauchte Tochter seiner Partnerin und filmte die Tat

In der teilöffentlichen Verhandlung am vergangenen Freitag, bei der nur die Zeugenaussagen öffentlich waren, ließ sich der Angeklagte zu den Vorwürfen ein. Bei der Urteilsbildung habe laut Gericht auch eine Rolle gespielt, dass der Mann aus Uedem sich selbst bei der Polizei angezeigt hatte. Nach der Urteilsverkündung ging es für ihn zurück in Untersuchungshaft. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, der Angeklagte kann bis Ende dieser Woche in Revision gehen.