Mehrere Großprojekte geplant Wo 2024 in Uedem investiert und gebaut werden soll

Uedem · Vieles, was im vergangenen Jahr nicht mehr gelang, steht fürs neue Jahr an. Ermächtigungsübertragungen in Höhe von neun Millionen Euro stehen dafür zur Verfügung. Was konkret mit dem Geld getan werden soll.

21.02.2024 , 05:15 Uhr

Die Grundschule in Uedem wird umfassend erweitert. Das steht schon lange an und wird im Jahr 2024 umgesetzt. Foto: Anja Settnik

Von Anja Settnik