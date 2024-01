Provisorischer Deich in Goch Komplett überflutet – Feuerwehr sichert Straße mit Hunderten Sandsäcken

Zweimal musste die Feuerwehr am Wochenende im Bereich Hommersum ausrücken: Am Mölschwerweg nahe der Autobahn A57 hatten die Wassermassen die Wiesen so weit überspült, dass sie die tief liegende Straße erreichten. Die Löschzüge von Hommersum und Nierswalde legten einen Schutzwall aus rund 500 Sandsäcken an.