Kommunalwahl 2020 : Udo Wennekers führt Reserveliste für das BFG an

Goch Das BürgerForum Goch (BFG) hat seine Kandidaten für die Kommunalwahl gewählt. Programmatisch will das BFG vor allem mit den Themen Finanzen, Integration, Jugend und Schule in den Wahlkampf ziehen.

Programmatisch will das BFG vor allem mit den Themen Finanzen, Integration, Jugend und Schule in den Wahlkampf ziehen. Hierzu Udo Wennekers: „In einigen der genannten Themenfelder haben wir bereits viel bewirken können. Ich möchte vor allem das Thema Finanzen nennen. Bis Uli Knickrehm Bürgermeister wurde, waren alle Haushaltsabschlüsse der Stadt defizitär. In den vergangenen Jahren haben wir in jedem Jahr positive Haushaltsabschlüsse erzielen können. Zum einen, weil wir hohe Steuereinnahmen hatten. Richtig ist aber auch, dass wir sehr verantwortungsvoll mit dem Geld unserer Bürger umgegangen sind.“ Jürgen Vennmanns, der für das BFG seit vielen Jahren Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses der Stadt ist, ergänzt: „Wir konnten die Kassenkredite in den letzten vier Jahren stark reduzieren. Ohne die Corona-Pandemie hätten wir sie bis zum Jahresende halbiert. Zudem stehen der Stadt wieder Mittel in Höhe von mehreren Millionen Euro in der Ausgleichsrücklage zur Verfügung. Dies wird uns helfen, die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie deutlich zu mildern.“ Zum Thema Integration sagt Ina Kroon, Vorstandsmitglied im BFG: „Das BFG redet nicht nur von Integration, sondern lebt sie auch. In Leiharbeiterunterkünften kann Integration aber nicht gelingen. Daher bin ich froh, dass die Verwaltung unter Bürgermeister Uli Knickrehm Konsequenzen aus den untragbaren Zuständen gezogen, Unterkünfte geschlossen und Auflagen erlassen hat.“