Kommunalpolitik : Warum nichtöffentlich?

Goch Analyse Der Bau einer neuen Turnhalle an der Gesamtschule Mittelkreis würde die Gocher Bürger rund vier Millionen Euro kosten.

(nik) Wer nicht aktiver Bestandteil der Gocher Politik ist, hat davon bisher nichts gewusst. Und es ist gut möglich, dass selbst manches Ratsmitglied gegen Ende einer themenreichen Sitzung nicht mehr allzu aufmerksam verfolgte, was da im nichtöffentlichen Teil angesprochen wurde – eine Weisung an die Vertreter der Verbandsversammlung des Zwecksverbandes Gesamtschule Mittelkreis, so oder so abzustimmen. Da die Sitzungsunterlagen in anderen Kommunen öffentlich nachzulesen waren, wissen wir inzwischen Bescheid: Die Dreifachturnhalle der Gesamtschule in Goch muss umfassend saniert werden. Da ein Neubau nicht viel teurer wäre, ist es gut möglich, dass es auf diesen hinaus läuft. Wenn denn andere Kommunen die Gocher darin unterstützen möchten.