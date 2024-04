Bürger waren besorgt Netto bleibt trotz neuer Filiale in der Gocher Innenstadt

Wie berichtet, wird im komplett sanierten Einkaufszentrum am Ring, im früheren „Kaufland“-Komplex, Netto neben Rossmann der Ankermieter sein, die Kundschaft freut sich darüber, dass der Elektronikhändler Medimax zurückkehrt, und auch der Schuh-Filialist Deichmann wird bald wieder vor Ort sein. Vom Parkhaus des Zentrums aus auch in die Fußgängerzone gehen zu können scheint vielen Einkaufenden attraktiv. Wer kein Auto hat oder selbst mitten in der Stadt wohnt, für den ist wiederum der Discounter praktisch, der von der Steinstraße wie von der Voßstraße aus zugänglich ist. Mal eben eine kleine Mahlzeit oder Getränke für die Mittagspause besorgen ist für Berufstätige in den Büros und Läden der City attraktiv. Weniger mobile Senioren, die in der Innenstadt leben, nutzen den Supermarkt ebenfalls gerne.