Wochenend-Tipp : Mittelaltermarkt im Kloster Graefenthal

Das Kloster Graefenthal bietet eine Zeitreise ins Mittelalter. Foto: Veranstalter

Goch-Kessel Auf dem Gelände in Kessel erwacht das 13. Jahrhundert zum Leben. Neben einem historischen Lager und einem Mittelaltermarkt findet auch ein Biergarten-Konzert statt.

Mit Pandemien kannten sich die Menschen des Mittelalters zwar aus. Für die Veranstalter des Mittelalter-Marktes am Kloster Graefenthal ist das historische Treiben in Zeiten von Corona aber auch etwas Neues. „Wir wollten den Markt aber auch in diesem Jahr stattfinden lassen, also haben wir uns etwas überlegt“, sagt Emma Hoogendoorn.

Über die Grafschaft Geldern herrscht am Wochenende wieder der mächtige Graf Reinald I. Sein Vater hat das Kloster Graefenthal gegründet, die Nonnen können dort reich beschenkt leben. Der Einfluss des Klosters ist spürbar in der ganzen Umgebung – und jeder adelige Herr sollte hier mal gewesen sein. Auch fürs Volk gibt es wieder die Chance, in diese Welt einzutauchen.

Info Tickets gibt es im Internet und vor Ort Internet Wer seine Eintrittskarten bequem von zu Hause aus kaufen möchte, kann das unter: https://tickets.kloster-graefenthal.de Tageskasse ist auch möglich.

Und auch wenn nicht alles wie immer ist, so machen doch zumindest schon die Eckpunkte des Programms Lust aufs Mittelalter-Spektakel. Am Samstag geht es mit einem Markttreiben, einem historischen Lager mit Darstellern und Vorführungen sowie einem Biergarten mit stilechten Speisen los. Von Häppchenbrettern über Fleisch vom Grill bis zu Flammkuchen soll das Angebot reichen. Am Samstagabend dann sorgt ein mittelalterliches Konzert im Fackelschein für Stimmung bis spät in den Abend.

Dafür konnte man auch schon Erfahrung sammeln – beim Weingarten am vergangenen Wochenende. „Wir ziehen die Tische auseinander, auf einer Bühne treten zwei mittelalterliche Bands auf“, sagt Hoogendoorn. Auch ein Feuerkünstler soll sein Können unter Beweis stellen. „Wir haben das als eine Art Tavernen-Abend geplant. Man sitzt gemütlich zusammen, mit genug Abstand. Dabei kann man etwas trinken und essen, außerdem gibt es Musik“, sagt die Organisatorin.

Wer nicht bis zum Abend bleiben möchte, dem wird auch tagsüber einiges an Programm geboten. Auf dem Markt bieten Händler ihre Waren an, von Gewändern über Schmuck bis Essen, auch ein Imker hat seinen Stand aufgebaut. Im Lager schließlich geben kostümierte Darsteller einen Einblick ins mittelalterliche Leben, oder wie sie sich dieses vorstellen.

Für die Lagerdarsteller herrschen in diesem Jahr besondere Regeln. Maximal zehn Personen dürfen in einem Lager ihre Zelte aufschlagen, auch können sich die Gruppen nicht untereinander besuchen. Außerdem muss auf große Schlachten-Darstellungen, wie es sie in der Vergangenheit schonmal gegeben hat, in diesem Jahr verzichtet werden. „Die Besucher erleben trotzdem eine spannende Reise zurück ins Mittelalter“, sagt Hoogendoorn. Vor allem Kinder dürften dabei große Augen bekommen.