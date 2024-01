Neues Baugebiet an der Niers Bauen am Düsternsteg möglich – Investor verschiebt trotzdem

Goch · Auch wenn die überfluteten Wiesen nahe sind: Am Düsternsteg an der Niers in Goch darf gebaut werden. Ein hydrologisches Gutachten bestätigt die Machbarkeit. Warum der Investor den Baubeginn dennoch verschiebt.

04.01.2024 , 18:49 Uhr

Vom Ostring aus betrachtet soll die Bebauung des verlängerten Düsternsteg ein gutes Stück links vom Weidezaun umgesetzt werden. Foto: Anja Settnik

Von Anja Settnik