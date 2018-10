Trödelmarkt nur für Frauen im Gocher Kindergarten

Goch Vor einem Jahr war die Premiere der „Frauensache“, einem Trödelmarkt nur für Frauen. Seitdem kommen regelmäßig mehrere hundert Frauen, um im Kinderzentrum Pusteblume beim Gläschen Sekt unter sich zu sein und zu shoppen.

Spätestens seit der deutsche Designer Guido Maria Kretschmer mit „Shopping Queen“ täglich rund eine Million Zuschauer vor den Fernsehern versammelt, hat die Bekleidungsbeschaffung bei vielen Frauen an Ereignischarakter zugelegt. Blazer, Blusen und Bikinis werden nicht mehr nur eingekauft, sie werden geshoppt. Und wenn die Damen schon nicht im pinken Bus vor’s Geschäft kutschiert werden, dann darf’s vor Ort doch wenigstens ein Gläschen Sekt geben. „Frauensache“ heißt das, was dabei dann herauskommt, in Goch.

„Wir hatten einen vollen Kleiderschrank und wollten einfach mal was anderes machen als die üblichen Baby- und Kinderbörsen“, sagt Christine Metzelaers und erinnert sich an die Premiere vor fast genau einem Jahr. Am 6. Oktober 2017 wurde zum ersten Mal zur „Frauensache“ eingeladen, einem Trödelmarkt in den Räumen des Familienzentrums Kita Pusteblume, Metzelaers Arbeitsort. Und wie am vergangenen Wochenende, als die mittlerweile dritte Auflage stattfand, hieß es damals schon „nur für Frauen, um ganz in Ruhe und in schöner Atmosphäre nach Herzenslust zu stöbern und zu shoppen“.