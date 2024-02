Neubau am Niederrhein 170-Millionen-Investition – was Tricor in Goch und Weeze baut

An Superlativen hatte es bei dieser Veranstaltung keinen Mangel: die größte Investition aller Zeiten in Goch, das modernste Werk für Schwerwellpappe mindestens in Europa, vermutlich der weitest angereiste Redner, wohl auch die längste Wartezeit bis zur Umsetzung. Tricor, Spezialist für industrielle Verpackungslösungen mit Sitz im bayerischen Bad Wörishofen, hatte für Freitag zum Spatenstich ins Gewerbegebiet Goch-Weeze geladen. Zu feiern gab es eine 170-Millionen-Euro-Investition, 200 geplante Arbeitsplätze und einen Anschub für die wirtschaftliche Entwicklung der Region, wie Bürgermeister Ulrich Knickrehm feststellte.