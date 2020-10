Trauerrednerin aus Uedem : „Jeder Mensch hat eine Geschichte“

Uedem-Keppeln Andrea Franken aus Keppeln spricht, wenn Trauernde schweigen. Die 40-Jährige hat eine Weiterbildung zur Freien Rednerin mit IHK-Zertifikat abgeschlossen. Damit kann sie nun Trauerreden halten.

Vor rund zwei Jahren wagte die Moderatorin aus Keppeln den Schritt in die Weiterbildung zur Freien Rednerin und hielt zum Abschluss ihr IHK-Zertifikat in den Händen. Warum sie diese Ausbildung absolvierte? „Weil Menschen mich faszinieren“, sagt sie, „jeder Mensch hat eine Geschichte, die es wert ist, erzählt zu werden.“ So ist es ihr ein Anliegen, dass Trauerfeiern als „Dankesfeiern für die gemeinsame Zeit“ gesehen werden. Und was macht eine gute Trauerrede für sie aus? Im Mittelpunkt ihrer Worte steht immer die Persönlichkeit selbst, weniger ihre Lebensstationen: Was hat diesen Menschen ausgemacht? Wofür hat er im Leben gekämpft? Was mochte er besonders gerne?