Trauer in Goch : Früherer Kirchmeister Arnold Schridde ist tot

Goch Im Alter von 74 Jahren ist Arnold Schridde gestorben. Er engagierte sich in der evangelischen Kirche. Zuletzt betreute er Flüchtlinge in Goch.

(nik) Jeder, der mit der evangelischen Kirche in Goch zu tun hat oder mit der Flüchtlingshilfe, kennt Arnold Schridde. 24 Jahre lang war er Kirchmeister, bis er das Ehrenamt 2012 an Birgit Pilgrim übergab. Viele Bauprojekte der Kirchengemeinde hat er begleitet – ob es der Neubau des Kindergartens an der Niersstraße war, die Rendantur, das Seniorenwohnheim, die Diakonie – alles hat Schridde intensiv mit begleitet. Als er fand, dass nun Jüngere sich engagieren müssten, fand er sinnvolle Aufgaben in der Betreuung von Flüchtlingen. Jetzt ist Arnold Schridde 74-jährig nach schwerer Krankheit gestorben.

Die Ehrenamtler der Awo Goch werden ihn ebenso wenig wie andere Mitbürger vergessen und widmen dem engagierten Bürger einen Nachruf. Lothar Dierkes erinnert daran, dass Schridde als Diplom-Ingenieur und ehemaliger Geschäftsführer der Firma AS Leuchten in Goch ein Mann der Technik und der Zahlen war. Und damit nützlich für viele, die damit weniger gut umgehen können. Lange Jahre war er als Kirchmeister neben seinem Beruf für die Gemeinde im Einsatz und führte die Aufgabe bis 2012 fort.

„Auch danach zog er sich nicht komplett ins Private zurück, sondern arbeitete fortan als Ehrenamtler in der Flüchtlingshilfe“, erzählt Dierkes. Die Gruppe „furniture and more“, gegründet auf dem Höhepunkt der Flüchtlingsbewegung, war ein Projekt, das ihm am Herzen lag und in das er sein handwerkliches Geschick einbringen konnte. Auch begleitete er Migranten zu Behörden und half ihnen, die deutsche Sprache kennen zu lernen. Mit anderen Aktiven der Awo zusammen bot er auch in der Seniorentagesstätte Hilfen für Flüchtlinge an.