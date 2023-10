Weezer Gaststätte mit Tradition „Jan an de Fähr“ mit neuem Konzept

Zwei Dinge sind es, die wohl jeder Gocher oder Weezer, der kein absoluter Neubürger ist, mit der Gaststätte „Jan an de Fähr“ verbindet: eine ungefragt zum sonntäglichen Mittagessen servierte Vorsuppe und die handbetriebene Fähre über die Niers. Dass sich dort prima ein Paddelboot zu Wasser lassen lässt, ist etwas, das in den vergangenen Jahrzehnten hinzukam. Ansonsten hat sich vieles verändert: die Ausgehgewohnheiten der Menschen, der Anspruch an die Freizeit, die Menschen, mit denen man es als Gast zu tun hat. Seit 2019 führen Daniel und Stefanie Beier das bekannte Ausflugslokal, das die Gocher so sehr für sich proklamieren wie die Weezer. Klar ist: Als Liegenschaft, die zum Schloss Kalbeck gehört, liegt die Gaststätte fraglos auf Weezer Gemeindegebiet, aber die Telefonvorwahl ist die aus Goch. Auch von Uedem aus ist es dorthin nicht weit.