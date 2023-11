Bekannte TV-Schauspielerin Schauspielerin Gerit Kling führt Regie im Kastell

Nicht einen Moment der Entspannung gönnt der vielfach ausgezeichnete, 1997 von der Queen zum Ritter geschlagene Sir Alan Ayckbourn dem Zuschauer in diesem abgründigen Katz-und-Maus-Spiel um Familiengeheimnisse, alte Geister und viel Geld. Die schnellen, präzisen Dialoge fesseln von der ersten Minute an, und mit seinem untrüglichen Instinkt fürs Timing wartet Ayckbourn mit immer neuen überraschenden Wendungen auf – bis hin zum perfekt kalkulierten letzten Augenblick. Und darum geht es in dem Stück: Die in Australien lebende Annabel (Gerit Kling) kehrt zurück in ihre britische Heimat, weil ihr Vater plötzlich verstorben ist. Bei ihrer Ankunft trifft sie auf die Krankenschwester Alice (Astrid Rashed), die den Vater bis kurz vor seinem Tod gepflegt hat und nun Ungeheuerliches behauptet: Annabels Schwester Miriam (Mackie Heilmann) soll den Vater ermordet haben.