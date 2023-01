46-Jähriger Fahrer gerät in Gegenverkehr Tödlicher Verkehrsunfall auf der B9

Auf der B9 hat sich am Samstagnachmittag gegen 16.45 Uhr ein schlimmer Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein 46-jähriger Mann aus Emmerich ums Leben gekommen ist. Er war in seinem 3er BMW aus Richtung Bedburg-Hau kommend in Richtung Autobahnzubringer unterwegs, als er frontal mit einem entgegenkommenden VW Sharan kollidierte. Darin befand sich ein 44jähriger Mann aus Goch. Er wurde schwer verletzt.