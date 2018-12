Polizeibericht: Obduktion: Mountainbiker starb durch Sturz

Goch/Kranenburg Das Ergebnis der Untersuchung des Leichnams des 62-jährigen Gochers stützt die erste Vermutung der Polizei: Der Mountainbiker erlag im Reichswald den Folgen seines Sturzes.

(miba) Die Obduktion des 62-jährigen Gochers, der am Dienstagnachmittag von seiner Radtour nicht zurückgekommen und tags darauf tot im Reichswald gefunden worden war, hat die bisherige Vermutung der Polizei bestätigt. Wie Polizeisprecher Michael Ermers gestern Nachmittag mitteilte, ist der 62-Jährige nach einem Sturz im Bereich eines Steilhangs „seinen Verletzungen erlegen“. Das habe die Obduktion des Leichnams am Freitagvormittag in Duisburg ergeben.