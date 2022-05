Gefährlicher Spülsand : Pferd versinkt beim Trinken am Baggersee – Rettungseinsatz in Goch

Goch Ein Reiter wollte sein Pferd am Ufer des ehemaligen Baggersees an der Maasstraße trinken lassen. Der Wallach versank jedoch im Spülsand.

Ein Pferd ist am Sonntagmittag in Spülsand geraten und konnte sich nicht mehr selbstständig befreien. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Goch wurden an den ehemaligen Baggersee an der Maasstraße gerufen, um das Pferd zu befreien. Hier hatte ein Reiter sein Pferd am Ufer trinken lassen. Das Tier geriet in den Spülsand dort und sackte so tief ein, dass es sich nicht mehr befreien konnte.