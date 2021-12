Tier in Goch wohl nicht sesshaft : Wo sich die Wolfgebiete in Nordrhein-Westfalen befinden

Der fotografierte Wolf in Goch-Nierswalde. Foto: Dittrich

Goch/Schermbeck Nordrhein-Westfalen verfügt über vier Wolfgebiete. Sorgen bereitet vor allem ein Rudel in Schermbeck. Auch in Goch war ein Tier bestätigt worden, das befand sich aber wohl nur auf Durchreise.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(lukra) Zum Schutz von Weidetieren in Wolfsgebieten werden ab 2022 in dem besonderes betroffenen Wolfsgebiet Schermbeck Schutzmaßnahmen auch für Ponys, Fohlen und Jungpferde finanziell gefördert. Auch in Goch-Nierswalde war ein Wolf gesichtet und anhand von DNA-Spuren bestätigt worden. Die Proben konnten an einem toten Reh genommen werden. Bei dem Wolf gehen Experten aber von einem durchziehenden Tier aus, das ursprünglich aus dem Alpenraum stammt. Sorgen bereitet ihnen hingegen das Wolfsrudel von Schermbeck. Seit Oktober ist es hier wiederholt zu Übergriffen auf Ponys gekommen.

Nordrhein-Westfalen verfügt über vier Wolfsgebiete mit Pufferzonen (Senne, Schermbeck, Oberbergisches Land und Eifel) und eine Pufferzone an der Grenze zu Rheinland-Pfalz. Nachgewiesen sind aktuell sieben Wölfe und mindestens elf ausgewachsene Welpen, verteilt auf drei Rudel und ein Einzeltier. Zwei der drei Rudel leben auf den Landesgrenzen und halten sich nur teilweise in Nordrhein-Westfalen auf. Hinzu kommt eine unbestimmte Zahl von durchwandernden Einzeltieren, die sich teils Tage, teils Wochen in NRW aufhalten und danach wieder verlassen. So könnte es auch in Goch der Fall gewesen sein.

Zum Vergleich: In Deutschland wurden für die aktuellen Zählperiode 2020/2021 insgesamt 157 Rudel, 27 Paare und neun ortstreue Einzeltiere angegeben. 2021 kam es bis Dezember zu rund 40 Übergriffen auf Haus- und Nutztiere, mehrheitlich auf Schafe. Davon entfielen 18 Übergriffe auf das Rudel, das dauerhaft ausschließlich im Wolfsgebiet Schermbeck lebt. Bei den Übergriffen war in der Mehrzahl der Fälle kein Grundschutz gegenüber dem Wolf vorhanden. Im Jahr 2020 wurden bundesweit 942 Übergriffe von Wölfen auf Haus- und Nutztiere registriert, die meisten in Niedersachsen und Brandenburg.

Die Service-Hotline der Herdenschutzberatung bei der Landwirtschaftskammer unter Telefon: 02945 989898.

(lukra)