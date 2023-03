Thon und Steinmeier Paukenschlag bei der Gocher SPD - neue Doppelspitze führt Partei

Rupp ist bis heute Kreisvorsitzender. Um Frank Thon wurde es in der lokalen Politik zunächst etwas ruhiger, mit seiner jungen Familie zog er vor einiger Zeit aus Uedem nach Goch. Dort ist er nun wieder in der SPD aktiv – und das an der Spitze des Ortsvereins. Der bisherige Vorsitzende Gerd Engler, ein echtes Urgestein der Sozialdemokraten im Kreis Kleve, war ohnehin nur als Interimschef eingesprungen, bis der neue Vorstand gewählt sei. Das ist nun wie geplant geschehen. Bei der Aufstellungsversammlung von Stefan Welberts zum rot-grünen Landtagskandidaten im vergangenen August sagte Engler noch, manche hätten die SPD in Goch bereits totgesagt – sie sei im Gegenteil aber immer noch sehr lebendig. Der neue Vorstand will nun antreten, um genau das unter Beweis zu stellen.