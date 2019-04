Goch : Mit Theo Ghijsen zu den Lieblingsplätzen von Goch

goch (RP) Auf dem Internetportal „Lieblingsplatz Niederrhein“ ist mit über 700 Einträgen eine umfangreiche Sammlung besonderer Orte aus der Region entstanden. Auch für die Gegend rund um Goch haben Einheimische und Besucher auf dem Online-Angebot Insider-Tipps hinterlassen.

Wer eine Auswahl von Lieblingsplätzen auf dem Fahrrad entdecken möchte, bekommt dazu am 4. Mai und 8. Juni Gelegenheit. Dann führt der erfahrene Guide Theo Ghijsen die Teilnehmer samstags zu den teilweise noch verborgenen Orten. Start der vierstündigen Radtour ist jeweils um 12 Uhr das Nierswalder Landhau. Während der gemütlichen Fahrt gibt es ein Picknick mit Leckererein vom Niederrhein, eine niederrheinische Kaffeetafel bietet am Ende der kulinarischen Rundreise etwas für jeden Geschmack. Die Teilnahmegebühr liegt bei 20 Euro pro Person, die Mindestteilnehmerzahl bei acht Personen. Auf Anfrage können auch Übernachtungen inklusive Frühstück im Nierswalder Landhaus gebucht werden. Eine Bezahlung ist vorab oder vor Ort möglich. Anmeldeschluss für die erste Tour ist der 2. Mai, für die zweite Tour sollte man sich bis zum 6. Juni anmelden. Eine Anmeldung ist bei 2-LAND Reisen per E-Mail an info@2-LAND-Reisen.de oder telefonisch unter Telefon 02162 81 79 333 möglich. Weitere Touren werden ab Juli 2019 angeboten.