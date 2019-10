Weeze : Digitale Lösungen für die Landwirtschaft werden vorgestellt

Weeze Jacob van den Borne, einer der bekanntesten und fortschrittlichsten Landwirte aus den Niederlanden, kommt nach Weeze.

20 Prozent an Wasser einsparen, den Ertrag steigern und die Ressourcen schonen? Mit Jacob van den Borne kommt am Dienstag, 5. November, einer der bekanntesten Landwirte aus den Niederlanden nach Weeze. Eingeladen haben ihn die Evangelische Akademie im Rheinland und der Kirchliche Dienst in der Arbeitswelt Duisburg-Niederrhein (kda).

„Smart Farming - Digitalisierung in der Landwirtschaft“ lautet das Thema bei Agrarservice Schmitz, Gocher Straße 178 in Weeze. Bereits ab 17 Uhr ist die Teilnahme an einer eine Hofführung möglich. Das Lohnunternehmen unterstützt Landwirte mit Spezialmaschinen in unterschiedlichen Bereichen, von der Bodenbearbeitung über Aussaat und Pflanzenschutz bis hin zu Ernte. Automatisierung, intelligente Technologien und Vernetzung gehören zum Betriebsalltag.