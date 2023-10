Theaterverein Tingel Tangel aus Goch sucht Nachwuchs

Ein konkretes Stück ist bei Tingel-Tangel derzeit nicht in Vorbereitung, sodass neu Hinzukommende kein Problem haben, sich einzufinden. „Wenn wieder ein komplettes Team beieinander ist, werden wir verschiedene Stücke lesen und uns gemeinsam etwas aussuchen“, sagt Manuela Paufler. Geübt wird im Pfarrheim, Aufführungen sind an verschiedenen Orten im Umkreis – in Gaststätten, die noch Säle haben, in Dorfhäusern oder auch im Kastell. „Einen eigenen Theaterraum haben wir nicht, weshalb auch unser Bühnenbild mitwandern und entsprechend flexibel sein muss.“