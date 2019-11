Goch : KulTOURbühne präsentiert einen blutroten Waschgang

„Der Stalker“: Neues Theaterstück am Montag im Gocher Kastell.

(RP) Es beginnt ganz harmlos: Zwei Menschen treffen sich nachts in einem Waschsalon. Sie will ihre Wäsche waschen, er will einen Kaffee trinken. Sie kommen ins Gespräch. Eine zufällige Begegnung? Am Montag, den 18. November, erfahren die Besucher des Theaterstücks „Der Stalker – Blutroter Waschgang“ mehr. Der Vorhang im Kastell öffnet sich um 20 Uhr. Tickets für das Kriminalstück gibt es bei der KulTOURbühne im Rathaus (Telefon: 02823 320202, Email: kultourbuehne@goch.de) zum Preis von 12 Euro (ermäßigt 10 Euro) pro Stück.