Uedem : Rückenwind probt in Uedem: Gut, dass es Opa gibt!

Uedem Theaterproben von Rückenwind auf der Zielgeraden

Wie immer spielt die Truppe Rückenwind unter der Regie von Tina Kürten und Judith van der Cruysen am Wochenende des ersten Advent im Bürgerhaus am Agathawall. Die Aufführungen sind am Samstag, 30. November, um 19.30 Uhr und am Sonntag, 1. Dezember, um 15.30 Uhr, Einlass jeweils 45 Minuten vorher. Für Getränke und etwas zur Stärkung in der Pause ist gesorgt. Im Vorverkauf bei Geschenke Binn und im Bürgerhaus kosten die Karten fünf Euro, sechs Euro an der Abendkasse. Freie Platzwahl. Der Erlös geht wie immer an eine gemeinnützige Organisation in Uedem oder Umgebung oder an ein Projekt, das der Theatergruppe am Herzen liegt.