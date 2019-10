Uedem : Die Band „The Beat 4“ rockt Uedem – in der Kulturkiste

Die Oldieband wird bei der Kulturkiste in Uedem auftreten.

Als The Beat 4 zeigen sie sich musikverrückt wie eh und je. Auf Einladung der Kulturkiste Uedem gastiert The Beat 4 nun erstmalig in Uedem. Die Auswahl der Songs für die Konzerte ist in auch in diesem Jahr wieder typisch für diese Band. Auf Wunsch des Publikums hat Roy Orbison seine Pretty Woman mitgebracht, von Dave Dee &Co erklingt neben Hold Tight auch ihr Nr. 1 Hit „Bend It“, The Who erfreuen sich an Pictures Of Lily und die Rolling Stones flehen Let‘s Spend The Night Together.