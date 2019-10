Weeze : Karten für Thalia-Theater sichern

Weeze Weezer Theaterverein zeigt humorvolles Stück zum Thema „Wohnungsnot“.

In der Welt der Weezer Bühne gibt es sie noch: Bezahlbare Mietwohnungen. Zum großen Glück für die Mieter, denn keiner von ihnen könnte sich eine teure Wohnung leisten. Verständlicherweise ist die Besorgnis groß, als der Hauseigentümer ankündigt, das Haus zu veräußern. Einziger Ausweg ist, die Wohnungen zu einem stolzen Preis zu kaufen. Nur woher sollen Menschen, die ohnehin mehr schlecht als recht über die Runden kommen, so viel Geld nehmen? Da kommt Johanna, eine Mieterin, ins Spiel: Geschickt setzt sie die Talente der übrigen Hausbewohner ein und schmiedet einen genialen Plan. Den überraschenden Ausgang dieses Theaterstücks können die Zuschauer im Bürgerhaus Weeze, Vittinghoff-Schell-Park 1, in Weeze erleben. Der Vorhang hebt sich am Samstag, 23. November, um 19.30 Uhr, Sonntag, 24. November, um 17 Uhr, Freitag, 29. November, um 19.30 Uhr und Samstag, 30. November, um 19.30 Uhr.