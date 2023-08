Mitarbeiter mit Verdacht auf Rauchvergiftung Teurer Übertragungswagen brennt lichterloh

Am Dienstagmittag gegen 12.15 Uhr ist vermutlich aufgrund eines technischen Defektes ein Brand in einem Kanal-Inspektionsfahrzeug ausgebrochen. Der Mercedes-Benz-Sprinter war am Straßenrand der Kalbecker Straße abgestellt, als plötzlich Rauch aus dem Fahrzeuginneren drang. Schon kurz darauf stand der Innenraum in Flammen. Es bestand eine starke Rauchentwicklung. Ein Fahrzeuginsasse kam mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.