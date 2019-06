Kreis Kleve : Falsche Polizisten rufen bei Senioren im Kreis an

Telefonbetrüger sind im Kreisgebiet aktiv. Foto: Julian Stratenschulte

Kevelaer Betrüger fragen am Telefon Senioren nach ihren Vermögensverhältnissen aus.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In dieser Woche bekamen mehrere Senioren im Kreis Kleve einen Anruf von einem falschen Polizisten, berichtet die echte Polizei in einer Pressemitteilung. Der Schwerpunkt der Anrufe lag in Kevelaer. Es waren aber auch Personen in Geldern, Weeze, Goch, Kalkar und Kleve betroffen. Auch heute gab es bereits Anrufe dieser Betrugsmasche.

Die Betrüger fragten die Senioren nach ihren Vermögensverhältnissen aus und gaben vor, dass Geld und Schmuck weder bei der Bank noch zu Hause sicher sei. Keiner der Senioren übergab den Betrügern Wertgegenstände.

In einem Fall bot der Betrüger einen Rückruf an, bei dem er dann durch einen Trick wieder in der Leitung war. Das Gespräch wurde auch zu einem falschen Staatsanwalt weitergeleitet, den ein zweiter Telefon-Betrüger spielte.

Die aktuellen Fälle sind für die Polizei der Anlass noch einmal klarzustellen: Fallen Sie nicht auf den Rückruf-Trick herein, denn die Polizei wird niemals am Telefon von ihnen die Herausgabe von Geld oder Wertsachen verlangen. Dies werde jeder Polizist bestätigen, ansonsten sei ein Betrüger in der Leitung. Man solle einfach auflegen, wenn jemand Geld oder Schmuck verlangt.