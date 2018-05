Goch: Tanzende Puppen verzaubern Kevelaers Innenstadt

Goch Die Puppenspieltage werden zum 21. Mal veranstaltet. Für kleine und große Zuschauer ist etwas dabei. Start ist am 25. Mai.

Mit fünf Bühnen in den Straßen Kevelaers verwandelt das Stadtmarketing die Innenstadt am verkaufsoffenen Sonntag, 27. Mai, in ein Reich mit bunten Farben, fröhlichen Stimmen und tanzenden Puppen. An diesem Tag können die Besucher in dem Stück "Der Hase und der Igel" den bekannten Wettlauf zweier ungleicher Kontrahenten aus einer neuen Perspektive verfolgen.