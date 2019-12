Uedem : Erstsemester bei BioChem agrar in Uedem

Uedem Projekt „Firmen öffnen sich für Studierende“ des Fördervereins Campus Cleve fand bei Professor Dr. Gebel viel Lob

Zunächst stellte Karl-Wilhelm Maßmann, Diplom-Agraringenieur und Technischer Koordinator der Niederlassung Agroplan in Uedem, den Gästen das Unternehmen vor. Zusammen mit Niederlassungsleiter Ulrich Janßen aus Goch erforschen 18 Mitarbeiter verschiedene chemische und zunehmend auch biologische Wirkstoffe auf ihre Umweltverträglichkeit vor dem Markteintritt. 120 Kollegen in den übrigen Versuchsstationen tun es ihnen gleich, arbeiten beispielsweise als Versuchsleiter wie Julian Gödde oder Markus Nöllen in Keppeln.

75 neue Studierende des Studiengangs Mechanical Engineering konnte Professor Gebel zu diesem Wintersemester an der Hochschule Rhein-Waal in Kleve begrüßen. Die meisten schätzen es, an der Uni Englisch zu sprechen. „Aber wenn Sie hier am Niederrhein etwas werden wollen, dann sollten Sie ganz schnell Deutsch lernen“, formulierte der „Prof“ seinen gut gemeinten Anspruch an die jungen Leute. Nur so kriege man schnell seine Praktikantenstelle, seine Bachelor- oder Masterarbeit. Wie sagte es doch der Technische Koordinator Dr. Maßmann: „In der Firma sprechen wir alle deutsch, das Gespräch mit den Kunden wird in der Regel in englischer Sprache geführt.“