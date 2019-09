Pfalzdorf : Europäische Folklore in Pfalzdorf

Goch Zwei Studentinnen engagieren sich und setzen auf ein Crowdfunding-Projekt. Sieben Folkloregruppen aus Deutschland, Dänemark, Frankreich, Irland, Russland, Schweden und Ungarn organisieren einen Europa-Markt.

(RP) Zwei Studentinnen aus NRW setzen sich für Europa ein und haben das Crowdfunding-Projekt „Ein Europa-Markt mit sieben Nationen“ gegründet. Am 13. Oktober veranstalten Christine Schillings und Chantal Göritz mit ihrer Folkloregruppe der Klingenden Windrose in Kooperation mit der Jugendtanzgruppe Pfalzdorf einen Europa-Markt. Dann bekommt das idyllische Pfalzdorf am Niederrhein Besuch aus ganz Europa. Auf Einladung der zwei jungen Folkloretänzerinnen gestalten sieben Folkloregruppen aus Deutschland, Dänemark, Frankreich, Irland, Russland, Schweden und Ungarn einen Europa-Markt.

Mit den 5000 Euro aus dem Crowdfunding sollen die An- und Abreise der rund 200 Teilnehmer sowie der Warenbestand, die Marktartikel und die Werbemittel finanziert werden. Jeder Euro darüber hinaus wird genutzt, um den sieben Folkloregruppen den anstrengenden Markttag so angenehm wie möglich zu gestalten und bei schlechtem Wetter für wetterfestes Equipment gesorgt zu haben. „Wir sind dankbar, dass sich unsere Freunde der Jugendtanzgruppe Pfalzdorf um die Organisation kümmern und würden uns wahnsinnig freuen, wenn zusätzlich viele Unterstützer über das Crowdfunding zusammenkommen“, sagt Göritz. „Bis zum 8. September müssen 5000 Euro zusammenkommen. Wenn nicht, ist das Projekt der Plattform startnext gescheitert und jeder Cent fließt zurück an die Unterstützer“, erklärt Schillings. Wir hoffen aber, viele von unserer Idee überzeugen zu können. Jeder Unterstützer wird ein Teil des Europa-Marktes sein“, so Göritz.