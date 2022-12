Stromausfall in Goch Eine Stunde die Lichter aus – Polizei regelt den Verkehr

Nach einem technischen Fehler bei Westnetz fiel am Freitag, 30. Dezember, gegen 15.20 Uhr der Strom in Goch aus. Im Bereich Ostring, Südring und Gocher Berg wurde es dunkel. Weil an der stark befahrenen Kreuzung Südring/ Ostring damit auch die Ampel ausfiel, mussten dort Beamte der Polizei den Verkehr per Hand regeln.