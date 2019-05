Streuobstwiese in Uedem : Auszeichnung für Uedemer Hof

Streuobstwiese in Uedem

Lissy (r.) und Johannes van de Loo (3.v.r.), Christian Chwallek (4.v.r.), Josef Peters (4.v.l.) und Hubert Lemken (3.v.l.) freuen sich über die Auszeichnung für die Streuobstwiese in Uedem. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Uedem Das „Netzwerk Streuobstwiesenschutz NRW“ ehrt Lissy und Johannes van de Loo für ihre Fläche auf dem Naturhof Kirsel.

Eine Ehrung der ganz besonderen Art gab es jetzt für den Hof der Familie van de Loo in Uedem. Die Streuobstwiese auf dem Naturhof Kirsel unter den Fittichen von Lissy und Johannes van de Loo wurde vom „Netzwerk Streuobstwiesenschutz NRW“ für ihre vorbildliche Führung ausgezeichnet. Das Netzwerk wurde vor etwa zwei Jahren ins Leben gerufen und wird vom Umweltministerium des Landes NRW finanziert. Neben dem Einsatz für den Schutz, Erhalt, der Pflege und die Neuanlage von Streuobstwiesen werden ausgewählte Bestände in Nordrhein-Westfalen als „Best-Practice“-Beispiele gekürt.

Diese Ehrung erfolgte nun das erste Mal im gesamten Gebiet des Kreises Kleve. „Ich bin stolz darauf, dass ich die Auszeichnung noch während meiner Amtszeit mitbegleiten darf“, sagte der Vorsitzende der Kreisbauernschaft Kleve, Josef Peters: „Dies ist besonders, weil es bei uns nicht so viele Streuobstbestände gibt. Ich erinnere mich aber noch, als vor einigen Jahren die EU den Bestand von Streuobstwiesen erheblich reduzieren wollte. Deswegen ist diese Entwicklung und Förderung nun umso positiver zu sehen. Es ist eine Bereicherung für den Kreis Kleve und unsere Gesellschaft.“

Mitglieder Der Nabu sowie verschiedene Umweltschutz- und Landwirtschaftsverbände gehören dem Verbund an.

Tatsächlich ist die Anlage der Familie van de Loo ein Beispiel für Nachhaltigkeit und Vielfalt. So fällt beim Betreten des Hofes eine bunte Mischung aus verschiedenen Komponenten ins Auge. Vor der Streuobstwiese befindet sich eine zum Geocaching-Sammelpunkt umgebaute Telefonzelle. Diese hatte der Nachwuchs der van de Loos vor nicht allzu langer Zeit gestaltet, ebenso wie zwei alte Campingwagen, die zu festen Übernachtungsmöglichkeiten umgestaltet wurden. Auch eine tierische Unterstützung zur Pflege der Wiese haben die Landwirte: Nandus kümmern sich mit darum, dass das Gras in der Nähe der Obsbäume nicht zu hoch wächst. Dies sind Laufvögel, das heißt sie können nicht fliegen. In direkter Nähe zur Streuobstwiese sind außerdem Gänse und Schafe beheimatet. Angelegt wurde die Wiese im Jahr 2003 durch Heinz van Bebber, den inzwischen verstorbenen Schwiegervater von Johannes van de Loo.