Kultur in Goch : Weiter mit anderer Stringtime

GOCH Die Stringtime im Jahr 2022 wird digital stattfinden, die Konzerte der jungen Streicher sollen im Sommer und Herbst über die Bühne gehen. Künftig wahrscheinlich mit Campus-Charakter.

Ein Ausschuss, der für Schule, Kultur und Digitalisierung zuständig ist, hat naturgemäß sehr unterschiedliche Themen auf seiner Tagesordnung stehen. So ging es im jüngsten Gocher Ausschuss dieser Art nicht nur um die Entwicklung der Schulen und die Ausstattung mit WLAN und Computern in öffentlichen Gebäuden, sondern auch um den Fachbereich von Stephan Mann. Der wiederum ist ebenfalls weit gefasst – Mann ist Museumsdirektor, Chef der Kultourbühne und auch noch für die Integration von Migranten zuständig. In der jüngsten Sitzung des Fachausschusses stellte er den von ihm verantworteten Bereich des Haushaltsplans vor und informierte dabei über Aktuelles. Zum Beispiel darüber, dass es in diesem Jahr wieder eine Stringtime geben wird – aber anders als gewohnt.

Dass es in der Corona-Zeit kaum möglich war (und ist), Jugendliche aus mehreren Ländern zu intensiver Orchesterarbeit zusammenzuholen, lässt sich denken. Die Stringtime, die Nachwuchsakademie für talentierte junge Streicher, lebte „früher“, also vor Corona, ja gerade vom Austausch und vom Miteinander. In teils kleinen Räumen und auf Fluren wurde geübt, morgens und abends transportierten Musikfreunde aus der Umgebung die Kinder im eigenen Pkw durch die Gegend, weil sie Gasteltern waren.

Gerade dieser Bereich, meint Stephan Mann, könne so nicht mehr stattfinden, und zwar dauerhaft nicht mehr. „Die inzwischen pensionierte Kollegin Marlies Fleuren hat jahrelang ihre ganze Energie da rein gelegt, die Leute, die jedes Jahr Kinder aufnahmen, bei der Stange zu halten, und die Gasteltern wiederum haben sich nicht zuletzt Marlies Fleuren zuliebe immer wieder dazu bereit erklärt“, sagte Mann. Nach der Corona-Pause an diese Zeiten anzuknüpfen, hält der Kultur-Chef nicht für möglich. Für dieses Jahr ist die Unterbringung noch kein Thema, denn die Stringtime 2022 wird eine weitgehend digitale Veranstaltung sein. Für die Folgejahre bahnt sich eine Lösung an, die Stephan Mann für sehr gut und zukunftsfähig hält: Sehr schön wäre doch, wenn die Teilnehmer samt Dozenten einen gemeinsamen Ort hätten, wo sie übernachten und essen könnten. Und da gibt es doch dieses bischöfliche Internatsgymnasium in Goch, das in den Osterferien viele freie Betten habe. Mann ist zuversichtlich, mit Gaesdonck einig zu werden. Was die Stringtime 2022 angehe, stehe sie ja unter neuer Leitung, es gebe junge Dozenten und eine große Bereitschaft, auch in digitaler Form mitinander zu arbeiten. Die Coronazeit hat da Lehrende und Schüler gut vorbereitet – Musikunterricht am Bildschirm ist inzwichen fast „normal“. „Und im Sommer und im Herbst wird es wunderschöne Konzerte geben“, ist Mann zuversichtlich.