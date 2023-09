Großes Wandgemälde Streetart neben dem Synagogendenkmal in Goch

In den Gehweg davor sind übrigens Stolpersteine für die ermordeten Mitglieder der Familien Cohen und Spanier eingelassen, ein Kiesel mit dem Namen Leni darauf erinnert an das in Sobibor getötete jüdische Mädchen Leni Valk. Bedenken, dass ein derartig auffälliges Gemälde die Gedenkstätte dominiert, weist Taag zurück. „Das Gegenteil ist der Fall. Alle Menschen, die bisher vorbeikamen und uns angesprochen haben, fanden das Bild toll und passend, einige hatten das Denkmal vorher nie registriert.“ Insbesondere ist Taag, der mit seiner Initiative dem Heimatverein angehört, froh darüber, sagen zu können, dass auch die jüdische Gemeinde Krefeld, die für die Region zuständig ist, kein Problem damit hat. Im Grunde habe sie damit auch wenig zu tun: Das Haus sei privat, das Bild stehe nicht auf jüdischem Grund, das Denkmal hatte die Stadt vor vielen Jahren in Auftrag gegeben, um die Stelle zu würdigen, an der einst die Synagoge stand. Streng genommen stand vorne an der Straße die jüdische Schule, die Synagoge war in einem Innenhof dahinter angesiedelt. Bis sie in der Nacht zum 1. November 1938 niedergebrannt wurde. Respektvoll gefragt worden zu sein, habe die jüdische Gemeinde aber gefreut. Die Arbeit wird von der Volksbank an der Niers und von den Stadtwerken sowie von Taags Firma AuftragsArt unterstützt. Ein entsprechendes Schildchen soll noch angebracht werden.