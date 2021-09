Streetart : Bei Radtour Streetart kennenlernen

Ein ungewöhnliches Beispiel der Streetart, die es neuerdings in Goch zu sehen gibt. Foto: GhmS

Goch Überall in der Stadt sind an Häuserwänden, Unterführungen und Garagen Kunstwerke entstanden, viele davon in hoher Professionalität ausgeführt. Sonntag werden an Teilnehmer an der Rallye Preise vergeben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Anja Settnik

Seit Ende Juli haben rund 160 Künstler, eine Reihe von ihnen durchaus namhaft und zum Teil aus dem Ausland, 45 oft großflächige Bilder auf Gocher Hauswände, Brücken, Garagen und Unterführungen gemalt. Das Streetart-Festival GhmS wird offiziell an diesem Wochenende beendet, wobei die Kunstwerke noch lange erhalten bleiben werden. Der Veranstalter des Events, Benjamin Taag, unterstützt vom Heimatverein Goch, freut sich darauf, am Sonntag die Gewinner des Preisrätsels beschenken zu können. Und er rät dazu, den Samstag und den Sonntag Vormittag noch zu nutzen, um Verpasstes nachzuholen: Noch bis Sonntag, 12.30 Uhr, können die Laufrouten begangen, die Fragen dazu beantwortet und beim Bäcker Heicks auf der Brückenstraße in die Lostrommel geworfen werden werden. Tablets, Bluetooth-Boxen und angesagte Modeartikel werden um 15.30 Uhr am Stand des Heimatvereins Goch im Torbogen des Steintors an die Gewinner überreicht.