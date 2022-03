Event in Goch : Street Food Frühling am Wochenende auf dem Markt

Burger und mehr gibt es am Wochenende in Goch. Foto: Norbert Prümen (nop)

Goch Zwei Tage lang kann am Samstag und am Sonntag nach Herzenslust auf dem Marktplatz in Goch geschlemmt werden. Am Sonntag ist zudem verkaufsoffen.

(lukra) Am kommenden Wochenende lockt der Street Food Frühling nach Goch. Über ein Dutzend Anbieter werden erwartet. Dann soll es Burger, Spareribs, Asia-Spezialitäten, Pasta, Schwäbisches, Süßes und vieles mehr geben. Geöffnet hat der Markt am Samstag von 12 bis 22 Uhr und am Sonntag von 12 bis 18 Uhr. Der Sonntag ist von 13 bis 18 Uhr außerdem verkaufsoffen. Die erste Ausgabe des Street Food Frühlings fand 2017 statt, im vergangenen Jahr musste die Verantstaltung coronabedingt in den Herbst verlegt werden. Insgesamt ist es schon die sechste Veranstaltung in Folge.

Im Zelt findet an beiden Tagen ein Bühnenprogramm statt. Es spielen „Field‘s End“ aus Uedem handgemachte und akustische Musik, „Ted‘s Basement Connection“ hat Poprock im Programm. DJ Jan Verhalen und Wolfgang Bachus sorgen für aktuelle Hits und Klassiker. Veranstalter ist das Gocher Stadtmarketing, Partner sind der Werbering Goch und RB Event Veranstaltungsservice. Der Werbering präsentiert auch in diesem Jahr das Musikprogramm auf der Bühne.

In NRW gilt seit dem 4. März eine neue Coronaschutzverordnung. Sie bringt auch Änderungen für den Gocher Street Food Frühling mit sich. Der Zutritt wird mit 3G möglich sein. Also auch nicht immunisierte Besucher sind willkommen, sie müssen allerdings einen tagesaktuellen offiziellen Test vorweisen. Eine generelle Maskenpflicht besteht auf dem Marktplatz nicht mehr, die Stadt Goch empfiehlt das Tragen einer medizinischen Maske jedoch ausdrücklich.