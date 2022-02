Stadtfest im März : So wird das der Street-Food-Frühling in Goch

Gocher und auswärtige Gäste können – auf Abstand – auf dem Marktplatz Spareribs, Pulled Pork, Burger, Schwäbisches, Pasta oder Asiatisches genießen. Foto: Norbert Prümen (nop)

Goch Im vergangenen Jahr war die beliebte Veranstaltung auf den Spätsommer verschoben worden, jetzt findet sie wieder früh im Jahr statt – am 5. und 6. März. Dazu gibt es einen verkaufsoffenen Sonntag.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Anja Settnik

Der Weihnachtsmarkt hatte sich dank hoher Sicherheitsauflagen „nicht auf unsere Corona-Statistik ausgewirkt“, stellte Gochs Bürgermeister Ulrich Knickrehm bei einem Pressegespräch am Donnerstag fest. Sicher gab es Bedenken, und auch beim jetzt anstehenden Event, dem Street-Food-Frühling, werde sich mancher fragen, ob das denn funktionieren könne. „Aber wenn wir anwenden, was sich schon beim Weihnachtsmarkt bewährt hat – Abzäunen und Leute zählen – bin ich zuversichtlich, dass auch diese Veranstaltung durchführbar ist.“

Das Gocher Stadtmarketing, unterstützt von Werbering und RB Event, lädt die Gocher und ihre Gäste am 5. und 6. März auf den Marktplatz ein, um im Stehen oder auf Abstand sitzend Herzhaftes oder Süßes zu verspeisen, das in teils originellen Imbissfahrzeugen hergestellt wird. 18 Anbieter hat Wirtschaftsförderer Rüdiger Wenzel problemlos als Mitwirkende organisieren können. Die Gastronomie wie auch die Veranstaltungsbranche steht seit Corona unter massivem Druck, jeder, der dort sein Geld verdienen muss, ist froh, eine Möglichkeit dazu zu bekommen“, sagt Wenzel. Tatsächlich wisse er von einigen Unternehmen, die diese lange Phase nicht überstanden hätten. Und natürlich gebe es auch bei denjenigen, die noch am Markt sind, die Sorge, wie es in einigen Wochen aussieht: Wenn eingekauft sei und die Coronaschutzbestimmungen einen Absatz womöglich doch nicht ermöglichten...

Aber damit rechnen die Gocher nicht; „wir müssen auch mal ein positives Zeichen setzen und wieder Leben in die Stadt holen“, findet der Bürgermeister. Professionelle Helfer werden sich wie schon in der Adventszeit darum kümmern, dass die Besucher nur durch einen Eingang aufs Gelände kommen, es wird die 2G+-Regel gelten. Wenn nicht gerade gegessen oder getrunken wird, ist ein Mund-Nase-Schutz zu tragen. Eintritt wird nicht genommen. Wenn 500 Personen auf der Fläche sind, gibt es erst mal keinen weiteren Zugang. „Beim Street-Food-Frühling haben wir aber auch eine hohe Fluktuation. Die Gäste probieren an einigen Ständen und gehen dann auch wieder, sie kreisen nicht ewig auf dem Marktplatz herum“, sagt Knickrehm.

In einem Zelt mit Schwerlastboden, damit es auch bei eventuellem Wind nicht ins Schwanken gerät, werden auch Sitzbänke aufgebaut. „Die Seitenwände lassen wir weg, damit es immer gute Luft gibt“, erklärt Wenzel. So kann man – auf Abstand – bequem Sparribs, Pulled Pork, Burger, Schwäbisches, Pasta oder Asiatisches genießen. Und so manche Leckerei wie etwa „Schornstein Kuchen“, dem Baumkuchen vergleichbar.

Kaffeespezialitäten, Cocktails und ein laut Bürgermeister „ganz normaler Ausschank“ (das ist in der Corona-Zeit vielleicht die größte Sensation) sollen den Gästen eine schöne Zeit bereiten.

Zu einer Veranstaltung, die schon beinahe ein Stadtfest ist, gehört natürlich auch Musik. DJ Jan Verhalen und Wolfgang Bachus sorgen für aktuelle Hits und Klassiker, daneben gibt es auch handgemachte Musik, alles im Zelt. Am Samstag steuert „Ted‘s Basement Connection“ ab 15 und ab 19 Uhr Poprock bei, am Sonntag spielen „Field‘s End“ aus Uedem um 14 und um 15.30 Uhr. Absichtlich nicht so ganz lange, weil ja Fluktuation erwünscht ist.