Goch : Seegebiet macht sich schick fürs Fest

Überraschend für manchen Betrachter: Mitten in der frisch asphaltierten Baustelle, deren Straßen noch nirgends hin führen, gibt’s schon zwei fertige Bushaltestellen. Vom Ballon am Kran aus wird dies und manches mehr beim See-Fest zu sehen sein. Foto: Anja Settnik

Goch Noch bevor die Straßen geteert waren, wurden zwei Bushaltestellen nahe der Aldi-Baustelle aufgestellt. Dies geschah „auf Vorrat“, sagt der Zuständige bei den Stadtwerken, schließlich entstehe ein neuer Stadtteil.

Ein „halber“ Kreisverkehr an der Pfalzdorfer Straße, ein zweiter, der vorerst nicht an den Ring jenseits der Bahn angeschlossen wird – wozu gibt es da mitten in der Baustelle zwei moderne Bushaltestellen? Einen Namen hat sie auch, die Haltestelle: „Kaserne“ nämlich, so hieß der Stopp am früheren Jugendheim Astra, das jetzt Kindergarten ist, schon früher. Die Vermutung, dass die neuen Buswartestellen ein Ersatz sind für die alte, die im Zuge der Bauarbeiten entfernt wurde, bestätigt Günther Heursen. Er ist bei den Stadtwerken Goch zuständig für den Personennahverkehr.

„An dieser Haltestelle wird vorerst nur bei Bedarf das Anrufsammeltaxi halten, wie das früher auch schon war. Ob dort später auch mal reguläre Buslinien halten werden, ist Sache der NIAG. Wir haben die Haltestellen sozusagen auf Vorrat dort positioniert, schließlich entsteht in dem Bereich ein neuer Stadtteil“, erklärt Heursen. Als Anrufsammeltaxen sind Pkw oder Kleinbusse unterwegs, die man zu einem Abfahrpunkt bestellen kann und die den Fahrgast zu jedem gewünschten Punkt im Bereich Goch chauffieren. Wenn die frisch asphaltierte Straße frei gegeben ist, können Fahrzeuge den hinteren Ring als Wendekreis nutzen. „Bis dahin werden sich die Fahrer zu helfen wissen und an der Pfalzdorfer Straße halten, wenn sie bestellt werden“, ist Heursen sicher.

Info Comedy, Hüpfburgen und kreative Angebote Der See Das Herz des neuen Wohngebiets ist ohne Frage der See. Wunderbar blau sieht er derzeit aus – die Besucher des Festes am 7. Juli können sogar in Bällen über ihn laufen. Das Programm Am Samstag, 6. Juli, gibt’s um 19.30 Uhr Comedy, der Sonntag ist Familientag mit Ballon am Kran, Hüpfburgen, kreativen Angeboten, Maus-Show und Straßenmalerei am offiziell eröffneten Spielplatz.

Heftig gearbeitet wird auf der Aldi-Baustelle links des halbfertigen Kreisverkehrs; Fundamente sind gegossen, die Ausmaße des Discount-Marktes lassen sich schon erahnen. Die neuen und künftigen Bewohner von Neu-See-Land können sich aber nicht nur ein Bild von der Infrastruktur mit Nahverkehr, Geschäft, Kindergarten und Jugendheim gleich nebenan machen, sie sollen auch den originellen See bewundern und zum schönen Spielplatz spazieren. Der ist von jungen Familien längst entdeckt und wird beim Fest offiziell eröffnet. Wer einen Umzug erwägt, wirft bestimmt einen Blick auf den Plan, der anzeigt, welche Baugrundstücke noch frei sind. Da die Fläche in vier Abschnitten erschlossen wird, macht auch ein Blick in die etwas weiter entfernte Zukunft Sinn. Die Stadtentwicklungsgesellschaft berät gern.

In den vergangenen Tagen wurden die Uferböschungen gemäht, überzähliges Grün wurde aus dem See gefischt. Wenn auch das Schwimmen verboten ist, so werden auf der Wasserfläche zumindest die Modellboote prima fahren können. Menschen dürfen am Sonntag den „Water Walk“ in Wasserbällen üben. Wie im Vorjahr wird wieder ein Ballon an den Kran gehängt, von dem herab Neu-See-Land und die Gegend darüber hinaus bestens betrachtet werden kann. Wer Höhenangst hat und lieber am Boden bleibt, erfreut sich stattdessen an Musik, Essen, Trinken und Geselligkeit. Nicht zuletzt um Gespräche der (zukünftigen) Bürger untereinander geht es schließlich beim Seefest.